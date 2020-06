Finec v tivolskih vratih

Ljubljana

Veseli se navijačev

Ivo Jan je zadovoljen z dogovorom. FOTO: Roman Šipić

- Hokejiste SŽ Olimpije je okrepil vratar, so danes sporočili iz ljubljanskega kluba. To je prva tuja okrepitev v treh sezonah v tem moštvu, doslej so v ljubljanskem klubu sodelovali samo s slovenskimi hokejisti.Pri Olimpiji so iskali vratarsko okrepitev, potem ko se je njihov prvi vratarpo sezoni 2019/20, ki je sicer ostala brez tekmovalnega razpleta, preselil k večnim tekmecem na Jesenice. V moštvu sicer ostaja drugi vratar, s katerim so pred dnevi podaljšali pogodbo.Zdaj so v taboru zadnjih državnih prvakov za prvega vratarja v Ljubljano sklenili pripeljali 25-letnega Finca. Paavo Hölsä je nazadnje igral za ekipo RoKi iz Rovaniemija v drugi najmočnejši finski ligi Mestis. V tem tekmovanju je 177 cm visoki vratar zbral 155 nastopov.»Veselim se, da se bom v naslednji sezoni pridružil ekipi Olimpije. Verjamem, da bomo odlična ekipa in se bomo v vseh tekmovanjih dobro borili. Upam, da nas bo na tribunah podpiralo veliko navijačev. Se vidimo v Tivoliju,« je sporočil Hölsä, ki bo v Ljubljano prišel pred začetkom treningov na ledu.Zadovoljen je tudi trener zeleno-belih: »Iskali smo zamenjavo za Žana Usa in v tem kontekstu smo našli finskega vratarja. Vesel sem, da smo hitro našli zamenjavo, saj je v tem času zaradi razmer trg dokaj miren. Verjamem, da se bo Paavo odlično odrezal in da bo med boljšimi vratarji v ligi. Trenutno je zadovoljstvo obojestransko.«