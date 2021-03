Finec zabil v slogu zvezdniških rojakov

Hokejisti SŽ Olimpije so na prvi četrtfinalni tekmi končnice alpske lige v Ljubljani s 7:3 (3:0, 2:1, 2:2) premagali Vipiteno in povedli z 1:0 v zmagah. V polfinale se bo uvrstil tisti, ki bo prvi prišel do treh zmag. Druga tekma bo v Vipitenu v torek, 30. marca. Ljubljančani, najboljša ekipa rednega dela, so po pričakovanju zmagovito začeli končnico. Že po prvi tretjini je bilo jasno, da bi Vipiteno, ki so ga zmaji izbrali za četrtfinalnega tekmeca - Italijani so pred tem izločili mlade Salzburžane, potreboval pravi čudež, če bi hoteli presenetiti. Domači so prevladovali na ledu, že po prvih 20 minutah so vodili s 3:0.



Prvi gol je že v četrti minuti dosegel Finec Juuso Pulli, branilec je v slogu napadalca izza gola pridrsal v položaj za strel in plošček poslal pod prečko. Na 2:0 je po protinapadu povišal Aleš Mušič, izid tretjine pa je po lepi kombinaciji z Nikom Simšičem postavil Žiga Pešut. Na začetku druge tretjine so zeleno-beli nekoliko popustili, kljub temu pa spet bili prvi, ki so zatresli mrežo. Žiga Pance je pridrsal sam pred vratarja in ga zanesljivo premagal.



Italijani so nekaj trenutkov pozneje izid znižali, nato pa si sami zabili gol, potem ko je plošček z desne strani v sredino, kjer ga je čakal Mušič, poslal Anže Ropret. Gostitelji so si privoščili kar nekaj napak v obrambi, gosti so izkoristili še dve, eno celo z igralcem manj na ledu. Za domače sta bila v zadnjem delu natančna Simšič in Marc-Olivier Vallerand. Olimpija je poleg sedmih golov še štirikrat zadela okvir vrat, razmerje strelov na vrata pa je bilo 48:25 v korist Ljubljančanov.

