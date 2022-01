Finec zaklenil vrata za podvig Ljubljančanov

Hokejisti SŽ Olimpije so v 42. kolu ICEHL dosegli pomembno zmago, potem ko so v gosteh s 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) premagali igralce Pustertala. S tem uspehom so ostali v zgornjem delu lestvice (ta čas so četrti) in morda nakazali dvig forme po dolgi krizi in številnih težavah, s katerimi so se spopadali v zadnjem mesecu in pol.

Ljubljančani so zadnji zmagi v nizu doslej dosegli konec lanskega novembra, nato pa so doživeli deset porazov in le še štirikrat okusili slast zmage. Po slavju prejšnji teden proti Vienni, ko so doma zmagali po kazenskih strelih, so danes dobro opravili nalogo pri starem znancu iz Južne Tirolske, povezali dve zmagi in osvojili pomembne tri točke.

Že uvodna tretjina je nakazala, da bodo Ljubljančani nevarni. Čeprav zadetka v prvi tretjini ni bilo, so bili »zeleno-beli« aktivnejši in nevarnejši, toda strela Blaža Tomaževiča in Daniela Murphyja nista bila dovolj natančna. V vratih Ljubljančanov je znova dobro branil Paavo Hölsä, ki je ubranil vseh 22 strelov in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Finski čuvaj mreže se je izkazal predvsem ob številčnih prednostih gostiteljev, ki so bili večkrat zelo nevarni.

»Zmaji« so prvič zadeli v polno v 23. minuti, ko je odbitek v mrežo pospravil Anže Ropret. To je bil edini zadetek v tej tretjini, a je bil zelo blizu drugemu tudi Sebastien Piche, ki pa je zatresel vratnico.

V zadnji tretjini so gostje stopnjevali ritem in povečali vodstvo. Aljoša Crnovič je povišal na 2:0. Pustertal je že precej pred koncem tvegal in iz vrat potegnil Joshuo Sholla, kar pa je izkoristil Guillaume Leclerc in v 58. minuti z zadetkom na prazna vrata zapečatil zmago.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani odigrali v nedeljo, ko bodo še drugič v desetih dneh gostili Dunajčane.