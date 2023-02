Finski as po slavju proti Švedom: Lepše je zmagati s 3:2 kot pa s 3:0

Hokejisti moštva Tappara iz Tampereja so si priigrali zgodovinsko prvo lovoriko v ligi prvakov (CHL). V velikem finalu so v gosteh s 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) strli odpor švedskega kluba Luleå.

Finski prvaki so hitro prevzeli pobudo in uvodno tretjino dobili z 2:0. Tapparo je že v drugi minuti v vodstvo popeljal Kristian Tanus, že šest minut pozneje pa je bil natančen tudi Niko Ojamäki. Ko je v 41. minuti v polno zadel še Jori Lehterä, se je zdelo, da je tekma že odločena.

Toda Švedi se niso vdali. Z zadetkoma Erika Gustafssona (53.) in Finca Juhanija Tyrväinena (58.) so se približali le na gol zaostanka, za izenačenje pa jim je nato zmanjkalo časa. »Ob zadnjem zvoku sirene sem dobil kurjo polt. Lepše je zmagati s 3:2 kot pa s 3:0. To so čudoviti trenutki, ki jih zlepa ne bom pozabil,« se je veselil izkušeni Lehterä, ki je bil kot strelec zmagovitega gola med najzaslužnejšimi za končno zmagoslavje kluba iz Tampereja.

Hokejisti iz Tampereja niso skrivali veselja. FOTO: Par Backstrom/AFP

Med velikimi junaki Tappare, druge finske ekipe z lovoriko v ligi prvakov po zasedbi JYP v sezoni 2017/18, je bil tudi izvrstni vratar Christian Heljanko, ki je v finalu zbral 34 obramb.

Omeniti kaže še, da je v tej sezoni najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja v hokeju na ledu, katerega nagradni sklad je znašal 3,5 milijona evrov, sodelovala tudi SŽ Olimpija, ki pa je izpadla že po skupinskem delu.