Finski hokejski vratar poskrbel za izjemen gol v Moskvi (VIDEO)

Ljubljana – V Moskvi so pod streho spravili tradicionalni hokejski turnir za pokal Channel One (prej za lovoriko Izvestija), ki so ga v svojo korist odločili Švedi. In to kljub temu, da so visoko – z 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) – izgubili večni nordijski derbi s Finci. Zanimivo, da se je na tisti tekmi med strelce vpisal tudi finski vratar, ki je švedsko mrežo zatresel s strelom čez celo igrišče.Na preostalih dveh tekmah so bili hokejisti s tremi kronami na prsih s 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) boljši od Rusov in s 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) še od Čehov. Švedi so tekmovanje v glavnem mestu Rusije osvojili s šestimi točkami, eno manj so zbrali drugouvrščeni gostitelji, tretji so bili Finci (4) in zadnji Čehi (3).Po dveh turnirjih so s po enajstimi točkami na vrhu Čehi in Finci, Rusi in Švedi so jih zbrali po sedem. Na vrhu lestvice strelcev sta Finca(3+2) in(1+4), ki sta zbrala po pet točk. Naslednje tekmovanje omenjenih štirih reprezentanc bo med 6. in 9. februarjem prihodnje leto na Češkem.