Finski najstnik prebolel covid-19, zdaj blesti v Rigi

Finski hokejisti, ki branijo naslov svetovnih prvakov izpred dveh let s turnirja na Slovaškem, so si kot prvi priigrali vstopnico za nastop v četrtfinalu letošnjega šampionata v Latviji. Novo zmago so vknjižili v današnji »matineji«, v kateri so po kazenskih strelih s 3:2 (0:1, 1:1, 1:0; 0:0) strli odpor Kanadčanov, ki se jim utegne zgoditi, da bodo tako kot Švedi ostali celo brez nastopa v četrtfinalu.



Za najboljšega finskega igralca na današnji tekmi so razglasili Arttuja Ruotsalainena, napadalca moštva Buffalo Sabres, ki je v rednem delu dosegel oba zadetka za »Suomije«. Za nameček je zabil še zmagoviti gol v kazenskih strelih. Veliko zaslug za dobre predstave finskih »levov« v Rigi pa ima tudi najstnik Anton Lundell, ki je tokrat mojstrsko podal za drugi Ruotsalainenov zadetek.



Mladi član helsinškega moštva HIFK velja za enega najbolj nadarjenih napadalcev na svetu, rojenih leta 2001. To so prepoznali tudi vodilni možje v klubu Florida Panthers, ki so Lundella na lanskem naboru NHL izbrali kot št. 12. Njegove vrhunske predstave v Latviji, kjer je zabil že štiri gole in prispeval dve podaji, imajo še večjo vrednost, če vemo, da mu je februarja precej moči pobral koronavirus.



»Dolge tri tedne sem bil sam doma v karanteni, vsak večer z vročino, tako da mi res ni bilo prijetno. Ko sem ozdravel, sem potreboval še nekaj časa, da sem se vrnil na ustrezno raven telesne pripravljenosti,« je zaupal šele 19-letni vzhajajoči zvezdnik iz Espooja pri Helsinkih.



V drugi današnji »matineji« so Švicarji s 6:3 (2:1, 4:1, 0:1) premagali Britance.

