Finski olimpijski prvak: V Rusiji je kultura molka zelo močna

Finski hokejski vratar Harri Säteri, ki je z odličnimi obrambami na nedavnih igrah v Pekingu prispeval pomemben delež k zgodovinskemu prvemu olimpijskemu zmagoslavju »Suomijev« (v finalu so premagali Ruse), se je kmalu po zloveščem napadu Rusije na Ukrajino iz Novosibirska, kjer je v KHL branil za Sibir, vrnil v domovino. In hitro našel nove delodajalce.

Vrhunski finski čuvaj mreže bo športno pot nadaljeval onstran Atlantika v NHL. Potem ko je sklenil enoletno pogodbo z vodstvom kluba Toronto Maple Leafs (za 750.000 dolarjev), so njegove pravice odkupili odgovorni pri moštvu Arizona Coyotes, tako da bo Säteri poslej nosil dres Kojotov.

Ob tem se je v pogovoru za različne finske medijske hiše spomnil, kako je z mnogimi rojaki »prebegnil« iz Rusije. »Ker smo spremljali finske medije, smo vedeli, za kaj gre. V Sibirjevi slačilnici so se domači igralci prvi dan napada na Ukrajino še malo čudili, potem o tem niso več govorili. V Rusiji je kultura molka zelo močna,« je pojasnil 32-letni Finec in razkril, da so imeli hokejisti iz »dežele tisočerih jezer« svojo skupino na whatsappu, na kateri so v zadnjem obdobju razpredali tudi o razmerah v Ukrajini.

»Ko so se pojavile govorice, da bodo zaprli meje, smo sklenili, da bomo zapustili Rusijo. Vodstvo kluba je razumelo naš položaj. Nekateri soigralci so nas razumeli, ker so vedeli, kaj se dogaja, drugi verjetno ne, ker se pač zanašajo informacije iz lokalnih medijev,« je še dejal Säteri, ki se je že dokazoval v NHL, in sicer v sezoni 2017/18, ko je odigral devet tekem za Florido Panthers.