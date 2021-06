Finski trener Toni Söderholm z Nemci kuje maščevanje proti rojakom

Finski hokejisti lovijo četrto lovoriko po letih 1995, 2011 in 2019.

Nemci so nazadnje kolajno na SP osvojili davnega leta 1953.

Tekma za 3. mesto bo jutri ob 14.15, veliki finale pa ob 19.15.

Finski selektor Toni Söderholm zelo uspešno vodi nemške hokejiste. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters

Jalonen se veseli selektorskega dvoboja z rojakom

Američani (na fotografiji Conor Garland) so v četrtfinalu visoko premagali Slovake. FOTO: Gints Ivuskans/AFP

11

točk sta zbrala Slovak Peter Cehlarik in Kanadčan Connor Brown, pred polfinalom vodilna strelca na SP v Rigi.

Med poznavalci in spremljevalci hokeja na ledu jih ni bilo malo, ki so menili, da je na svetovnem prvenstvu elitnega razreda v Rigi skupina A, iz katere je senzacionalno izpadla tudi Švedska, močnejša od skupine B. Toda četrtfinalni dvoboji so pokazali, da niso imeli prav. S Finsko, Kanado, Nemčijo in ZDA so se namreč do obračunov za kolajne prebile štiri reprezentance iz domnevno slabše skupine B.Finski hokejisti, ki branijo naslov svetovnih prvakov izpred dveh let s turnirja na Slovaškem, so se tako znova prebili med najboljša štiri moštva. V četrtfinalu so z nogometnim izidom 1:0 premagali Čehe. Edini gol je zabil(»Čudovito je igrati, kadar je v ekipi prava kemija.«), za najboljšega v moštvu »Suomijev« pa so razglasili vratarja, ki je ubranil vseh 28 strelov.»Da sem ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, nisem zaslužen le jaz. Zelo dobro so svoje naloge opravili tudi soigralci, vendar imamo prav vsi še prostor za izboljšave,« je poudaril 30-letni čuvaj mreže iz Helsinkov, ki si kruh sicer služi pri klubu Metallurg Magnitogorsk v KHL.Čeprav je bil finski selektorob izbiri moštva za prvenstvo v Latviji v domovini deležen kritik, je očitno znova sestavil vrhunsko ekipo mladih in izkušen(ejš)ih igralcev. Iz šampionske reprezentance iz maja 2019 je sicer ostala zgolj še osmerica, tako kot pred dvema letoma pa tudi v Rigi – zanimivo – modro-beli dres z levom na prsih nosita le dva hokejista iz NHL, ob branilcu, soigralcu slovenskega kapetanapri klubu Los Angeles Kings, še, ki je šele letos prestal ognjeni krst pri Buffallu Sabres. In če je bil predlani pri »Suomijih« v središču pozornosti veliki up(zdaj New York Rangers), se zdaj pri njih vse vrti okrog komaj 19-letnega, ki je s šestimi točkami (štirje gole, dve podaji) celo prvi strelec Finske.Branilci lovorike bodo za nov nastop v finalu danes (17.15) prekrižali palice z Nemci, ki jih kot selektor vodi Finec. V predtekmovanju so bili »Suomiji« boljši z 2:1. Jalonen se že zelo veseli trenerskega dvoboja z rojakoma, Söderholmu namreč kot pomočnik asistira nekdanji dolgoletni finski reprezentant. »Nemce, ki so nas v prvi tekmi dodobra namučili, zelo spoštujemo. Seveda bomo naredili vse za zmago, toda z enako miselnostjo bodo na led pridrsali tudi naši tekmeci,« se zaveda 58-letni strokovnjak iz Riihimäkija.Nemci, ki so v četrtfinalu vstali od »mrtvih« in po kazenskih strelih strli odpor Švicarjev (3:2), so trdno odločeni, da se favoriziranim Fincem, ki lovijo svoj četrti naslov svetovnih prvakov po letih 1995, 2011 in 2019, oddolžijo za tesen poraz v prvem delu. »To moštvo je spisalo novo imenitno poglavje v zgodovini nemškega hokeja, skupaj smo na neverjetnem potovanju,« je Söderholm ponosen na svoje izbrance, ki se jim nasmiha prva kolajna na svetovnem prvenstvu po letu 1953.V drugem polfinalu se bodo že ob 13.15 udarili Američani in Kanadčani. Glede na doslej prikazane predstave je v prednosti reprezentanca ZDA (v četrtfinalu je s 6:1 odpravila Slovaško), ki je prepričljivo v svojo korist odločila tudi medsebojni obračun v predtekmovanju (5:1). Toda hokejisti z javorovim listom na dresu so po hudem boju za polfinalno vstopnico z 2:1 po podaljšku izločili glavne kandidate za osvojitev zlate lovorike Ruse v Rigi in tako pokazali, da favoriti na papirju ne zmagujejo vedno ...