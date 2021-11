Finski zmaj jo je kljub nesreči dobro odnesel

Po grozljivem trku v ogrado ledne dvorane Tivoli na nedeljski hokejski tekmi SŽ Olimpije s Fehervarjem je branilec Joona Erving staknil pretres možganov, pregled pa je razkril, da ni nikakršnih poškodb.

Z Joono Ervingom ni hujšega! Ta novica ob vrnitvi nesrečnega Olimpijinega Finca iz bolnišnice je močno razveselila vse pri ljubljanskem hokejskem klubu kot tudi privržence ter tiste, ki so bodisi v dvorani bodisi pred TV zasloni pospremili grozljiv trk hokejista v ogrado na nedeljski tekmi SŽ Olimpija : Fehervar.

Nekaj časa bo počival v domači postelji

Branilca, star 27 let, je po šprintu približno na polovici igrišči odneslo v ogrado, z glavo je močno trčil in v hipu obležal ter izgubil zavest. Tivolskim obiskovalcem je zastal dih. Ko je ob prvi oskrbi na ledu začel premikati noge, je bilo navzočim že lažje, oddahnili so si, potem ko je z nosil z dvignjenim palcem pozdravil Tivoli.

Čez noč je kajpak ostal v bolnišnični oskrbi, odnesel jo je brez hujših poškodb, zaradi pretresa možganov pa bo moral zdaj nekaj časa počivati v domači postelji.