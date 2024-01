Finski zmaji razveselili Tivoli

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 45. kola lige ICEHL premagali Innsbruck s 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). Ljubljanski igralci so trojček domačih tekem v tem tednu končali z drugo zmago, premagali pa so Innsbruck, od vseh treh tekmecev najvišje uvrščeno ekipo. Z novimi tremi točkami so zdaj skupno pri 61, pet jih loči od šestega mesta, ki kot zadnje še vodi v končnico. Po drugi strani imajo na kvalifikacijskih mestih za končnico varnih 13 točk naskoka pred 11. mestom, ki ne omogoča več nadaljevanja sezone.

Tokrat so odigrali po sistemu slab začetek, dober konec. Luka Kolin, ki je dobil priložnost med vratnicama, je namreč prvič klonil po zgolj 16 sekundah tekme. A so v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje in prevzeli pobudo. Sad takšnega razmerja moči pa je bil popoln zasuk že v prvi tretjini. Če so gostje potrebovali 16 sekund za prvi gol, so nato domači v le 12 dosegli kar dva. Najprej je Maris Bičevskis po natančni podaji Trevorja Goocha izenačil, že v naslednji akciji pa je Ville Leskinen spet premagal Evana Buitenhuisa. Za trdnejše vodstvo je zadel še Žiga Mehle.

SŽ Olimpija – Innsbruck 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) Dvorana Tivoli, 1600 gledalcev 1600, sodniki Huber, Nikolić (glavna), Gatol-Schafranek, Riecken. Strelci: 0:1 Roy (Peeters, 1.), 1:1 Bičevskis (Gooch, Zajc, 10.), 2:1 Leskinen (Dodero, 10.), 3:1 Mehle (Povše, 15.), 4:1 Ronkainen (Pance, 23.), 4:2 Green (Rockwood, 52.), 5:2 Leskinen (Gooch, Dodero, 59.); kazenske minute: SŽ Olimpija 6, Innsbruck 4.

Ob prvi številčni prednosti v drugi tretjini so domači sicer ostali brez zadetka, je pa nato ob izenačenih močeh hitro zadel še Toneli Ronkainen. Zeleno-beli so v tem delu igre nadzorovali tekmo in v zadnjo tretjino odnesli zelo ugoden izid. Innsbruck je skušal iztržiti kaj več, ob prvem power playu v zadnji tretjini tudi dosegel gol, ki pa zaradi prepovedanega položaja pred tem ni obveljal. Veljaven pa je bil naslednji v 53. minuti, ko so imeli domači na klopi spet kaznovanega igralca.

A to je bil tudi zadnji gol Tirolcev na tekmi, saj so domači znali umiriti tekmece. Njihov poskus, da bi brez vratarja dosegli še kakšen gol, pa je v predzadnji minuti kaznoval Leskinen za končnih 5:2. Ljubljančani bodo naslednjo tekmo v regionalni ligi igrali v petek v Beljaku, še prej pa jih čaka derbi s starimi znanci z Jesenic, ko bodo v Tivoliju v torek igrali tekmo zadnjega kola drugega dela državnega prvenstva.