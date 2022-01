Florida in Carolina še naprej najbolj vroča v ligi

V severnoameriški hokejski ligi NHL krila dobiva moštvo Pittsburgh Penguins, ki je v pretekli noči zabeležilo četrto zmago v vrsti, s 5:2 so bili v gosteh boljši od Columbus Blue Jackets. K zmagi je z 12. hat-trickom kariere največ prispeval kanadski zvezdnik pingvinov Sidney Crosby.

Pittsburgh je do zmage prišel v zadnji tretjini s tremi doseženimi zadetki, vključno z dvema Crosbyjevima. Pred tem sta moštvi bili 40 minut izenačeni.

Brock Nelson je bil med strelci za NY Islanders proti Arizoni. FOTO: Bruce Bennett/AFP

Crosby je vpisal tudi podajo, ko je pomagal ustvariti priložnost za uvodni zadetek pingvinov po le 32 sekundah igre. Domače moštvo se je po uvodnem šoku pobralo in izenačilo v 11. minuti, sedem minut kasneje pa celo povedlo. A je nato Crosby ob zaključku prve tretjine dosegel prvega od svojih treh zadetkov za 2:2.

Pittsburgh je s 55 točkami v tej sezoni zdaj tik za petami Carolina Hurricanes in New York Rangers (obe po 56 točk) v vzhodni skupini. Rangers so pred začetkom noči sicer bili v prednosti, a so s 3:6 izgubili prav na gostovanju pri Carolini. Po tri točke sta za domačine prispevala Tony DeAngelo (gol in dve podaji) in Sebastian Aho (gol in dve podaji). Carolina trenutno ostaja eno od najbolj vročih moštev v ligi, z osmim zmagami na zadnjih 10 tekmah.

Carolina se je veselila zmage proti NY Rangers. FOTO: James Guillory/USA Today Sports

Prva med vsemi je še naprej Florida, ki je z zmago z 2:1 po kazenskih strelih v Vancouvru svoj izkupiček v sezoni povečala na 61 točk in prav tako zabeležila osmo zmago na zadnjih desetih tekmah. Najboljša igralca srečanja sta bila vratarja obeh moštev; Spencer Knight je zbral 27 obramb za Florido, tretji vratar Vancouvra Spencer Martin pa je ustavil 33 strelov.

Kar 35 obramb je v vratih Minnesote zbral Finec Kaapo Kahkonen, ki je bil ključen pri zmagi svojega moštva proti Chicagu s 5:1. Po podaljšku so do zmage prišli Dallas Stars, ki so bili s 5:4 boljši od Detroit Red Wings. Zmagali so še Anaheim Ducks, s 5:1 so bili prepričljivejši od prvakov iz Tampe, in St. Louis, ki je s 5:0 odpravil novince v ligi iz Seattla.

Florida ostaja najboljša v ligi. FOTO: Bob Frid/USA Today Sports

Zmago so slavili tudi New York Islanders proti Arizona Coyotes s 4:0, je pa skupnost otočanov pretresla novica o smrti štirikratnega prvaka lige NHL (1980 - 1983) in dolgoletnega člana Islanders Clarka Gilliesa. Slednji je na 958 tekmah dosegel 319 golov in 378 podaj, v končnici pa je na 164 tekmah dosegel po 47 golov in podaj. Po karieri, ki se je raztezala čez 14 sezon v ligi NHL, je bil sprejet v hišo slavnih. Zadnji dve sezoni kariere je igral tudi za Buffalo Sabres. Star je bil 67 let.

Izidi:

Carolina Hurricanes - New York Rangers 6:3

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 2:5

Detroit Red Wings - Dallas Stars 4:5 (podaljšek)

New York Islanders - Arizona Coyotes 4:0

Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 1:5

Vancouver Canucks - Florida Panthers 1:2 (kazenski streli)

Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 5:1

Seattle Kraken - St. Louis Blues 0:5