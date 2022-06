Floridčani po sanjskem preobratu v bitko za trojček

Tampa Bay Lightning bo še tretjič po vrsti zaigrala v velikem finalu NHL. Hokejisti s Floride so izkoristili prvi zaključni plošček ter na šesti tekmi finala vzhodne konference na domačem ledu z 2:1 (Steven Stamkos 2; Frankv Vatrano) ugnali New York Rangers ter v finale lige NHL napredovali s 4:2 v zmagah.

Rangersi so v kultnem Madison Square Gardnu v New Yorku dobili obe uvodni tekmi, a v nadaljevanju niso bili kos Floridčanom in odličlnemu vratarju Andreju Vasilevskijemu (39 obramb), ki so vpisali kar štiri zmage po vrsti.

Najboljša ekipa vzhodne konference, ki je že tretje leto zaporedoma Tampa, se bo v velikem finalu za Stanleyjev pokal pomerila z najboljšo ekipo zahodne konference Colorado Avalanche. Colorado je s 4:0 izločil Edmonton Oilers.

Tampa lovi zgodovinski dosežek, saj bi lahko postala prva ekipa v skoraj 40 letih, ki je trikrat zaporedoma osvojila Stanleyjev pokal. Floridčani lovijo svoj četrti naslov prvaka lige NHL, po letih 2004, 2020 in 2021.

Colorado je Stanleyjev pokal doslej osvojil dvakrat, in sicer v letih 1996 in 2001.

Letošnji prvak lige NHL bo znan po finalu, ki se bo začel prihodnji teden prav tako na štiri zmage.