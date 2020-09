Floridi se nasmiha sanjski dvojček

Ljubljana - Hokejisti Tampa Bay so v velikem finalu NHL v boju na štiri zmage povedli z 2:1. Floridske strele so na tretji tekmi finala za Stanleyjev pokal s 5:2 premagale Dallas.



V zasedbi s Floride je blestel Victor Hedman z golom in dvema podajama, med strelce pa se je vpisal tudi kapetan Steven Stamkos, ki je prvič stopil na led po 25. februarju, za vodstvo na tekmi 2:0. Andrej Vasilevskij je bil zanesljiv z 22 obrambami.



Tampa je vodila od začetka do konca. Strelska statistika na strani strel je bila bogata. Ondrej Palat, Nikita Kučerov in Brayden Point so vsak prispevali gol in podajo. Point je z 11 goli na vrhu najboljših strelcev v končnici.



»To je bila neverjetna izkušnja, ki sem jo delil s soigralci,« je dejal Stamkos.



»V zakulisju se je dogajalo veliko trdega dela in različnih stvari. Še pred enim mesecem niti pomisliti nisem mogel na to, da bi lahko znova stopil na led in pri tem prispeval še tako pomemben del. Bilo je neverjetno biti del te velike zmage za nas. Bil sem resnično vesel, da sem prispeval na tekmi, na kateri nisem igral preveč,« je še dejal Stamkos, ki je večino druge tretjine in celo tretjo obsedel na klopi, ker še vedno čuti posledice poškodbe. Drugega marca je prestal operacijo po poškodbi v spodnjem delu trupa.



Pri Dallasu sta edina gola zadela Jason Dickinson in Miro Heiskanen, Anton Hudobin in Jake Oettinger pa sta v vratih skupaj zbrala 27 obramb, kar pa je bilo vseeno premalo za razpoložene igralce Floride. Hudobin je dovolil pet golov ob 29 strelih na vrata, preden ga je v tretjem nizu zamenjal novinec Oettinger, ki je zbral tri obrambe.