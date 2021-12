Francoska naveza je prebudila hokejsko Ljubljano

V nadaljevanju preberite:

»Zdaj sicer nismo več na vrhu in to je za nas nov izziv. Veliko je bilo dvomljivcev in tudi njim gre zasluga, da smo se tako dobro znašli, saj smo vsem želeli dokazati, da smo iz pravega testa. Zato smo še bolj garali na treningih in na tekmah. Mislim, da smo si prislužili spoštovanje. Toda zdaj ne smemo odnehati, ampak se moramo še naprej dokazovati na vseh tekmah, saj nočemo, da bi negativci spet prišli na svoj račun,« je v intervjuju za Delo povedal Guillaume Leclerc, hokejist SŽ Olimpije, ki jo danes čaka gostovanje v Celovcu. Kaj ob prostem času počne Francoz na začasnem delu v Sloveniji?