Gaber Glavič spet na klopi železarjev

Potem ko je bilo že prejšnji teden jasno, da Nik Zupančič ne bo podaljšal trenerske pogodbe z jeseniškim hokejskim klubom, smo poročali o tem, da so se v Podmežakli lotili iskanja za novim trenerjem. Našli pa so ga kar doma: na vročo klop SIJ Acronija Jesenic se vrača Gaber Glavič.

Nazadnje je strokovno vodil projekt mlajših jeseniških selekcij, trener članskega moštva pa je bil že v sezonah 2016/17 in 2017/18, ko so obakrat Gorenjci osvojili naslov državnih prvakov. Sicer njegov novi prihod v slačilnico železarjev potrjuje napovedi, da bo poslej več sodelovanja med udarnim moštvom in klubom Jesenice mladi. Glavič je nekoč tudi deloval kot trener vratarjev v strokovnem štabu slovenske hokejske reprezentance.