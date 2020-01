Gladki slovenski zmagi na ledenih ploskvah

Jesenice - V nadaljevanju alpske lige so jeseniški hokejisti pričakovano odpravili zadnjeuvrščeno moštvo iz Linza, in sicer s 6:0 (2:0, 1:0, 3:0; Svetina 2, M. Brus, Tomaževič, Hebar, J. Sodja). Tako so železarji zdaj 10. in za želenim 6. mestom, ki neposredno vodi v končnico, zaostajajo le še za tri točke. Po bolečem porazu v domačem derbiju z Olimpijo (0:7), 20. decembra, so krivuljo izidov zasukali navzgor, nizali zmage in nadomestili nekaj izgubljenih točk. Sleherni tekmi gre zdaj pripisati oznako zelo pomembne, naslednja preizkušnja bo za železarje v četrtek v Cortini d'Ampezzo.



Tivolski vsakdan pa je očitno v tej sezoni zanesljiv in obenem sproščen. Zmaji so si namreč prvi med vsemi že zagotovili uvrstitev med šesterico, ki bo nastopila v končnici, tokrat je Olimpijino moštvo gostovalo v Val Gardeni in gladko ugnalo gostitelje s 7:2 (2:0, 2:1, 3:1; Koren 2, Jezovšek, N. Brus, Orehek, Pešut, K. Čepon). Na lestvici Ljubljančani ohranjajo 1. mesto s petimi točkami prednosti pred Brunicom, v četrtek se bodo doma pomerili s Kitzbühlom.