Gledalci do konca tivolskega turnirja

Gledalci se vračajo! Četudi so bile na ponedeljkov večer tivolske tribune zasedene le desetodstotno glede na zmogljivost, zbralo se je torej približno 400 navzočih, je bilo ozračje že drugačno od tistega, ki smo ga imeli zadnje leto pri nas v športnih arenah.



Pri HZS so namreč dobili dovoljenje za omejen obisk na turnirju simboličnega naziva Premagajmo covid in potem ko se se gledalci vrnili v Tivoli na tekmo med Slovenijo in Francijo (3:2), bodo zdaj lahko spremljali naše rise do konca turnirja. Danes se bodo ti ob 20 uri pomerili z Romuni.



Enotna cena vstopnice je 7,5 evra, na voljo so prek Eventimovega sistema ali od 18. ure naprej pred dvorano Tivoli. Vsi, ki si želijo v dvorani, pa bodo imeti s seboj potrdilo o negativnem izvidu testiranja koronavirusu ali že opravljenem cepljenju.

