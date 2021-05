Gostom napet uvod v končnico

Kar 39 obramb Sorokina

Ilya Sorokin je blestel v vratih NY Islanders. FOTO: Emilee Chinn/ AFP

Kljub 0:4 odločitev v podaljšku

Izidi:

Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so s tesnimi izidi začeli letošnjo končnico. Vse štiri nedeljske tekme so se končale z golom razlike, na treh je bil za končni razplet potreben podaljšek in prav vse štiri tekme so dobila gostujoča moštva.Na vzhodu so New York Islanders s 4:3 ugnali Pittsburgh Penguins s 4:3. Gostje so bili blizu uspeha že v zadnji tretjini, ko je štiri minute in deset sekund pred koncem za 3:2 zadel, a je veselje trajalo le 31 sekund inje poravnal na 3:3.Po kar 16 minutah in 30 sekundah pa je zmagovalca odločil, ki je dosegel tudi prvi gol za New York. Blestel je tudi vratar New Yorkaz 39 obrambami.Tampa Bay pa se je veselila zmage proti Floridi s 5:4. Igralec odločitve je bil, ki je z goloma v 54. in 59. minuti poskrbel za preobrat. Dva gola in podajo je za Tampo vpisal tudi RusV Las Vegasu je Minnesoti zmago z nogometnim izidom 1:0 v podaljšku priigral. Vratarje zbral 35 obramb.Kanadski obračun v Vancouvru je s 6:5 dobil Calgary. Gosti so sredi tekme vodili že s 4:0 in ko jev 35. minuti zadel za 5:1, je vse kazalo, da je zmagovalec rešen. A Vancouver je zmogel preobrat in zadnjo četrtino dobil s 4:0. V podaljšku je Calgaryju vodstvo z 1:0 zagotovilvzhod:Pittsburgh Penguins :3:4 (podaljšek)New York vodi z 1:0 v zmagahFlorida Panthers :4:5Tampa Bay vodi z 1:0 v zmagahzahod:Vegas Golden Knights :(podaljšek)Minnesota vodi z 1:0 v zmagahVancouver Canucks :(podaljšek)Calgary vodi z 1:0 v zmagah