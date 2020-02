Gregor in Marcel sta prijatelja, a jutri bosta velika tekmeca

Ljubljana

Tomaž Vnuik si lepšega uvoda v drugi del sezone AHL, kot je slovenski derbi, ni mogel predstavljati. FOTO: Mavric Pivk/Delo



Visoka zmaga ne zavaja

12

zaporednih zmag so med 17. decembrom in 18. januarjem v alpski ligi zbrali Olimpijini hokejisti

Pred oktobrskim tivolskim derbijem sta bila tako kapetana kot tudi trenerja dobre volje. Z leve: Andrej Tavželj, Mitja Šivic (oba Jesenice), Gregor Polončič, Aleš Mušič (oba Olimpija). FOTO: Tomi Lombar/Delo

- Dolgo je bilo treba čakati na odmevnejši utrip z ledenih ploskev pri nas. Resda se je zastor nad hokejsko sezono dvignil že v drugi polovici avgusta, vendar pa je bilo z občasnimi prebliski dogajanje na ledu doslej zanimivo le ožji skupini zanesenjakov. Zadnji reprezentančni nastopi so vrnili hokej na zaslone javne TV, nova selekcijaje takoj pritegnila zanimanje, podobno bo tudi zdaj, ko se bo začel drugi del sezone v AHL. Že takoj z velikim derbijem Olimpije in Jesenic.»Lepšega uvoda si nismo mogli želeti,« ni skrival prvi strateg tivolskega hokejskega projektaob pogledu na spored elitne skupine za razvrstitev pred končnico, saj ta že v jutrišnjem prvem kolu prinaša ljubljansko-jeseniški derbi. Tekma v Tivoliju bo ob 19.15, pričakovati gre bolj pisano ozračje na tribunah kot v dosedanjem delu sezone, pri ljubljanskem klubu si želijo pravočasen prihod obiskovalcev na tekmo. Drugače je bilo na odločilni tekmi uvodnega kvalifikacijskega turnirja za OI naših risov proti Japoncem v nedeljo na Jesenicah, ko je bila tik pred tekmo v Podmežakli še pred dvorano izjemna gneča. A to je že znana zgodba s številnih športnih prizorišč pri nas. Gledalci prihajajo namreč na dogodek v zadnjem hipu, res pa je, da z izjemo mariborskih nogometnih predstav v Ljudskem vrtu in celjskih rokometnih v Zlatorogu drugod v Sloveniji največkrat ni spremljevalnega sporeda med odštevanjem do začetka tekme.A kakorkoli – tako v ljubljanskem taboru kot tudi jeseniškem se veselijo prihajajočega derbija, tretjega v sezoni na koledarju alpske lige. Nazadnje so zmaji sredi Podmežakle gladko zmagali s 7:0. »Toda to nas ne sme zavajati. Mar nismo na prejšnji tekmi zmagali šele po kazenskih strelih,« je na Olimpijini novinarski konferenci pred začetkom drugega dela sezone v AHL poudaril, trener moštva. Z, zdaj športnim direktorjem na Jesenicah, je že vrsto let prijatelj, sta vrstnika, oba rojena leta 1981, nazadnje sta si skupaj ogledala predstavo reprezentančnih risov z Japonci.»Toda pred derbijem ne razmišljam o osebnih odnosih. Moštvo si želim kar najbolj pripraviti za nadaljevanje uspešne sezone, predvsem tekma z Jesenicami pa je vedno posebna. Takrat so čustva akterjev na ledu drugačna kot ponavadi, tudi kot trener si ne moreš utvarjati, da se ti bo sleherni načrt uresničil,« pravi Polončič, pod čigar vodstvom so si zmaji že zelo zgodaj najprej zagotovili vizum končnice AHL, nato pa tudi 1. mesto na lestvici.»No bad days,« je iz severnoameriške scene preneseno razmišljanje v ljubljansko slačilnico, ki tako razkriva dejansko pozitiven pristop, tega pa ne morejo streti niti nekatere nevšečnosti. Kot denimo ta, ko se bo moštvo zaradi tivolske obnove za pomladno SP skupine B moralo preseliti v Zalog. A zaenkrat je zanesljivo, da se za pet prihajajočih tekem, vključno z jutrišnjim derbijem, zmajem ne bo treba premikati za vzhodno obvoznico, tudi prvi dve tekmi četrtfinala bosta v Tivoliju. Kako bo pozneje, še ni povsem jasno, na dlani pa je, da se po lanskem zmagoslavju zeleno-beli tabor spogleduje z najvišjimi cilji. »To je povsem razumljivo, ne nazadnje uživamo v ekipnem duhu, podobno je bilo tudi pred dnevi pri reprezentanci,« jenazadnje eden od treh Olimpijinih reprezentantov, ob, v brlogu risov.