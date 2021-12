Gretzky navija za Ovečkina in verjame, da ga bo Rus prehitel

Aleksander Ovečkin je pretekli mesec skočil na četrto mesto lestvice, ko je prehitel Bretta Hulla, trenutno je pri 752 zadetkih, kar je 142 manj od rekorda Kanadčana Wayna Gretzkyja.

»Prepričan sem, da me bo prehitel, in to se mi zdi lepo,« besede Gretzkyja za New York Times povzema uradna stran lige NHL. »Letos bo dosegel 40 do 50 zadetkov, morda celo več. Zato ni dvoma, da mu bo uspelo postaviti nov rekord.«

Gretzky se je upokojil leta 1999 po 20 sezonah v ligi, v katerih je zadel 894-krat, medtem ko je Ovečkin trenutno v svoji 17. sezoni. V tej sezoni je Rus na 31 tekmah dosegel 22 golov za drugo mesto na lestvici strelcev za Leonom Draisatlom iz Edmontona. Pred njim na večni lestvici strelcev pa sta poleg Gretzkyja še Čeh Jaromir Jagr (766) in Gordie Howe (801).

Njegov največji navijač

Najboljši hokejist vseh časov doslej, ki trenutno dela kot strokovni televizijski komentator, je za New York Times dodal, da navija za Ovečkina. »Sem njegov največji navijač,« je povedal.

Pred sezono je namreč legendarni Kanadčan ocenil, da bo nov rekord odličen za hokej. »Če ostane zdrav, bo to najboljša stvar za ta šport. Zdi se mi odlično, saj je Ovečkin dober tako za NHL kot tudi za hokej v Rusiji. On je dober za hokej po vsem svetu.«

Ovečkin v teh dneh sicer ne more dosegati novih zadetkov, saj je liga NHL zaradi povečanja števila okužb z novim koronavirusom nekoliko podaljšala božični premor. Naslednje tekme bodo tako potekale v noči na 28. december.

Gretzky se je nedavno pomeril z legendarnim košarkarjem Charlesom Barkleyjem, kako uspešen je bil Barkley, ki je poskušal najboljšemu hokejistu vseh časov ubraniti pet strelov, pa si poglejte v spodnjem posnetku: