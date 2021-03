Gretzky žaluje za očetom

Legendarni kanadski hokejistje sporočil, da je pri 82 letih umrl njegov oče»Z Janet z veliko žalostjo sporočava, da je umrl moj oče. Pogumno se je boril s Parkinsonovo boleznijo in drugimi zdravstvenimi težavami, pri tem pa ni nikoli dopustil, da bi ga to spravilo v slabo voljo. Za mojo sestro in tri brate je bil naš kapetan. Vsak dan je vodil našo družino in jo varoval,« je zapisal Gretzky.Walter Gretzky je imel velike zasluge za to, da je Wayne postal eden izmed najboljših hokejistov vseh časov. Ko je bil Wayne star 7 mesecev, je družino preselil v Brantford in ob hiši postavil tudi ledeno ploskev, na kateri se je njegov sin naučil prvih hokejskih veščin. Ostalo je zgodovina.»Ko smo ga enkrat postavili na drsalke, je bila najtežja stvar, kako mu jih sezuti. Wayne je oboževal hokej, mene pa je skoraj pobralo. Večkrat sem ga peljal v park, kjer je igral hokej, sam pa sem čakal v avtu. Kmalu so vsi odšli, ostal pa je samo še Wayne. Imel sem dovolj zmrzovanja, a vedel, da bi Wayne rad drsal. Zato sem mu za hišo uredil ledeno ploskev, da je lahko tam ostal tako dolgo, kot je želel. Ni šlo za ambicijo, temveč preživetje. Ne Waynovo, moje,« je v svoji knjigi zapisal Walter Gretzky.Njegov sin je v ligi NHL odigral 1487 tekem, na katerih je vknjižil 2857 točk (894 golov in 1963 asistenc) in osvojil štiri Stanleyjeve pokale.