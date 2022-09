Grizliji napolnili mrežo zmajev v Wolfsburgu

Na drugi tekmi skupine je finski Turku doma izgubil s švicarskim Zugom z 0:4, slednji so tako dobili še drugo tekmo sezone v skupinskem delu tega tekmovanja. Izbranci Mitje Šivica so se v svojem krstnem nastopu v tem tekmovanju izkazali na gostovanju na Finskem pri Turkuju, kjer so z borbeno igro opozorili nase, četudi je domača in favorizirana finska zasedba zmagala s 3:2. Wolfsburg je na prvi tekmi z 2:5 izgubil proti Zugu.

Ljubljančani so v Nemčiji hladen tuš doživeli že na uvodu, ko so bili neodločni ob ogradi. Darren Archibald je prišel do ploščka, nepokrit je nato po minuti in sedmih sekundah ugnal še vratarja Žana Usa. Že dobro minuto pozneje so skoraj vsi igralci Olimpije na ledu sprožili strele na vrata tekmecev, najlepših priložnosti nista izkoristila Jaka Šturm in Jaka Sodja.

Grizzlys Wolfsburg : SŽ Olimpija 7:2 (3:0, 1:1, 3:1) Eis Arena Wolfsburg, gledalcev 1690, sodniki: Hoppe, Hunnius, Merten, Jürgens (vsi Nemčija); strelci: 1:0 – Archibald (Schinko, Murray, 2.), 2:0 – Schinko (Morley, Archibald, 8.), 3:0 – Machacek (Bittner, Rakhshani, 20.), 3:1 – Kapel (Simšič, Magovac, 25.), 4:1 – Jeffrey (27.), 5:1 – Schinko (Archibald, 41.), 6:1 – Zajac (Schinko, Archibald, 46.), 7:1 – Bittner (Pfohl, 47.), 7:2 – Koblar (Magovac, 55.). Kazenske minute: Grizzlys Wolfsburg 4, SŽ Olimpija 6.

Archibald je bil podajalec pri drugem golu, ko se je Luis Schinko dobesedno sprehajal za golom Olimpije in nato neovirano streljal na gol. Žiga Pance in Sodja sta tri minute pred koncem tretjine ob igralcu več na ledu krenila v protinapad, a ga nista uspešno zaključila. Ob koncu tega dela igre pa je zadel še Spencer Machacek, ko je plošček v mrežo Usu ušel med nogama.

Archibaldov strel je v peti minuti drugega dela z izjemnim posredovanjem ukrotil Us. Nedolgo zatem je Rok Kapel zaključil lep napad Olimpije. Po hudi napaki obrambe, Aljoša Crnović je plošček »pozabil« pred vratarjem, je z dobrega metra mrežo zatresel Dustin Jeffrey. Na drugi strani je imela Olimpija v zaključku nekajkrat možnost, da bi znižala izid, vendar po dobrih napadih ni prišla do strelov.

Tudi peti gol je bil plod napake ljubljanske obrambe, ko je plošček Archibald podal do Schinka, ki mu ni bilo težko zadeti. Za morebitni drugi zadetek Olimpije je lepo podajo Marca Olivierja Valleranda v vratarja tekmecev poslal Joseph Garreffa. Le nekaj sekund pozneje je zadetek na drugi strani dosegel Nolan Zajac z drsalko, a je bil priznan, minuto pozneje pa kljub igralcu manj na ledu sedmega še Dominik Bittner. Usa je nato v golu zamenjal Anthony Morrone. Pet minut pred koncem je Gregor Koblar dosegel drugi gol za Olimpijo, drugo podajo pa je prispeval Aleksandar Magovac.

Olimpija bo v četrtek prvič v ligi prvakov gostila tekmeca. Ob 19.15 bodo na drugi strani ledu v Tivoliju stali igralci Turkuja za prvo od treh zaporednih domačih tekem v ligi prvakov.