Hathaway v izdihljajih dvoboja poskrbel za drugi zaporedni poraz kraljev

Zdelo se je, da hokejiste Los Angeles Kings čaka nov podaljšek, potem ko so jih na gostovanju v dodatku igralnega časa ugnali Winnipeg Jets in prekinili kalifornijski zmagoviti niz. Tokrat so kralji Anžeta Kopitarja gostili Washington Capitals, ki pa so po dveh tesnih tretjinah zmagoviti gol dosegli tri minute in pol pred koncem dvoboja, ko je po akciji Johna Carlsona in Jevgenija Kuznjecova zadel Garnet Hathaway. Isti igralec je nato dobro minuto pred koncem obračuna zadel še v prazno mrežo za končnih 2:0 in drugi zaporedni poraz Los Angelesa.

Sredini izidi:

Los Angeles Kings : Washington Capitals 0:2

(Anže Kopitar brez točke v 21:48 minute za Los Angeles.)

Vancouver Canucks : Colorado Avalanche 2:4

Seattle Kraken : Chicago Blackhawks 2:4