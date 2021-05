HDD Sij Acroni Jesenicam državno odlikovanje

Predsednik države Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Športni dvorani Podmežakla vročil državno odlikovanje red za zasluge Hokejskemu drsalnemu društvu Sij Acroni Jesenice za neprecenljiv prispevek k slovenskemu skupinskemu športu in dolgoletno uspešno delo na področju spodbujanja športa med mladimi. V imenu hokejskega drsalnega društva Sij Acroni Jesenice je red za zasluge sprejel predsednik društva Peter Bohinec.



»Za neprecenljiv prispevek k slovenskemu skupinskemu športu in dolgoletno uspešno delo na področju spodbujanja športa med mladimi prejme Hokejsko drsalno društvo Sij Acroni Jesenice red za zasluge,« je predsednik Pahor utemeljil državno odlikovanje jeseniškemu hokejskemu klubu. Hokejsko drsalno društvo Sij Acroni Jesenice že več kot sedemdeset let skrbi za razvoj športa, predvsem hokeja, med mladimi na Jesenicah in drugod na Gorenjskem. S številnimi dosežki se je uveljavilo tako v slovenski kot mednarodni športni javnosti. Jesenice s svojo hokejsko tradicijo že od nekdaj veljajo za zibelko slovenskega profesionalnega hokeja.



HDD Sij Acroni Jesenice je ena najbolj priznanih in prepoznavnih slovenskih športnih organizacij. Svoje poslanstvo po sedemdesetih letih delovanja dopolnjuje: še vedno si s strokovno izobraženimi trenerji prizadeva ohranjati odlične razmere za razvoj mladih hokejistov, ob tem pa želi z uspehi športnega kolektiva in sijajnih posameznikov v njem navdihovati ljudi ter skupnost k smelim načrtom in velikim podvigom, še izhaja iz utemeljitve predsednika Republike Slovenije.

