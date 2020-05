Hebar ostaja v rdečem

Jesenice - Ljubljanski hokejist Andrej Hebar je podaljšal zvestobo jeseniškemu klubu, so sporočili iz tabora Sija Acronija Jesenic. Minulo sezono drugi strelec jeseniške ekipe je imel sicer na mizi tudi ponudbo ljubljanske Olimpije, a mu je, kot pravi, srce velelo ostati na Gorenjskem, kjer tudi živi.



»K odločitvi, da ostanem na Jesenicah, je najbolj pripomogla neverjetna podpora navijačev. Še vedno ne morem verjeti, da sem to doživel v svoji športni karieri in res me je izjemno ganilo, da si navijači želijo moje nadaljevanje kariere na Jesenicah. To mi ogromno pomeni in je vsekakor eden izmed razlogov, zakaj nisem mogel prestopiti v noben drug klub,« je za spletno stran jeseniškega kluba dejal Hebar.

Pripravljen na nove izzive

Ljubljančan pravi, da ne pomni, kdaj je bil tako motiviran: »Treniram že sedem do osem tednov in sem pripravljen na nove izzive, vsekakor pa se najbolj veselim snidenja s soigralci. Samostojni treningi v času izolacije so zahtevali kar precej discipline, zato že težko čakam skupne priprave, kjer s fanti motiviramo drug drugega.«



Olimpija in Jesenice bosta jutri začela priprave na novo sezono.