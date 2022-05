Hitro so skočili nanje, vratar blestel z obrambami in dvema podajama

Odločitev o drugem finalistu vzhodne konference v končnici NHL bo padla na sedmi tekmi. Hokejisti kluba New York Rangers so namreč v šestem dvoboju z igralci moštva Carolina Hurricanes izkoristili prednost domače ledene ploskve, slavili s 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) in izid v zmagah poravnali na 3:3.

Za gostitelje, ki so že uvodno tretjino dobili z 2:0, so ob dvakratnem strelcu Filipu Chytilu (24. in 27.) v polno zadeli še Tyler Motte (8.), Mika Zibanejad (10.) in Artemi Panarin (48.). Vratar Igor Šestjorkin je zbral 37 obramb in k zmagi prispeval še dve podaji. Tako je postal šele peti čuvaj mreže v zgodovini najmočnejše hokejske lige na svetu, ki je na eni tekmi končnice v statistiko vpisal dve podaji.

»Igor je že vso sezono izjemen. Tokrat se je izkazal z nekaj ključnim obrambami, da obeh podaj niti ne omenjam,« je Šestjorkina pohvalil trener newyorške zasedbe Gerard Gallant, ki ga odlična predstava varovancev ni presenetila: »Vedeli sem, da bomo igrali dobro. Hitro smo skočili nanje, dosegli dva gola, kar je bil ključ do uspeha.«

Orkanom sta nekaj upanja z zadetkoma za 1:3 in 2:4 vlila Brady Skjei (26.) in Vincent Trocheck (33.), zasuka pa gostje, za katere sta vratarja Antti Raanta (10:13) in Pjotr Kočetkov (10:12) zbrala po deset obramb, niso zmogli. »To je zdaj za nami, dobra stvar je ta, da nam ni treba končati na takšen način. Imamo še eno priložnost, na naslednji tekmi bomo obrnili nov list,« je dejal Rod Brind'Amour, trener Caroline.

Odločilna sedma tekma bo že jutri ponoči (2.00) v Raleighu v Severni Karolini.