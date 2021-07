Hokejist priznal istospolno usmerjenost, v klubu ponosni

Hokejist, član moštva lige NHL Nashville Predators, je na družbenih omrežjih razkril, da je homoseksualec. Vodstvo lige ga je pri tem odločno podprlo, tudi komisar lige, ki je izpostavil pomen takšnega dejanja in pogum mladega igralca, ki se je bil pripravljen izpostaviti.Prokopa so v Nashvillu izbrali v tretjem krogu nabora leta 2020. Zadnji dve sezoni je preživel pri podružničnih ekipah, decembra lani pa podpisal prvo triletno profesionalno pogodbo z Nashvillom.Prokop (19) je prvi igralec v ligi NHL, ki je razkril, da je gej. »Zadnje leto in pol je bilo noro, a je ponudilo tudi priložnost, da odkrijem, kdo sem. Ne bojim se več in želim vsem ponosno povedati, da sem gej. Prehodil sem zelo dolgo pot do te točke v življenju, a sem vesel, da sem se odločil za razkritje. Od otroštva sanjam, da bi bil igralec v ligi NHL, prepričan sem, da bo uresničitev mojih sanj na ta način lažja,« je zapisal Prokop.Dodal je, da tega ne bi zmogel brez podpore družine in prijateljev ter agenta, ki so to vedeli. »Upam, da bom s tem, da delim, kdo sem, pomagal še komu. Sem novinec, toda rad bi poskrbel, da bo pot lažja. Veselim se že, kam me bo pripeljala, tako v hokeju kot v življenju,« je še zapisal mladi hokejist.Ob razkritju je bil deležen široke podpore, tudi podpore komisarja lige NHL Bettmana, ki je z njim govoril po telefonu. »Povedal sem mu, da je to pogumno dejanje. Zanj pa je pomembno, da ve, da ima podporo skupnosti NHL. Če pa bo imel kakršnekoli težave, me lahko vedno pokliče,« je dejal prvi mož lige.»Če ljudje ne morejo biti tisto, kar so, ne morejo dati od sebe najboljšega. Zavedati se moramo, da je v naši hokejski družini prostor za vsakega posameznika, ne glede na to, kdo je,« je za spletno stran lige dejal Bettman.V ligi NHL so sporočili, da je Prokop prvi igralec s pogodbo, ki je razkril istospolno usmerjenost. Po razkritju so ga podprli tudi člani ekipe. »Ponosni smo nanj, da je naredil ta korak. Kot moštvo pa mu sporočamo, da mu bomo pomagali in da lahko računa na nas, ko nas bo potreboval,« je za NHL dejal kapetan ekipe Švicar