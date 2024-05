Hokejisti Dallasa so pokazali pot košarkarskim someščanom

Hokejisti Dallasa so bili v seriji s Coloradom boljši nasprotnik, pa vendar je dišalo po tem, da bi se serija lahko razpletla šele po sedmih tekmah. Na šesti tekmi sta ekipi v rednem delu vsaka zadeli le po enkrat, nato smo spremljali podaljšek. V njem je imel Dallas izrazito premoč, že v prvem so napadali in oblegali vrata Aleksandra Georgieva z vseh strani, a se ruski vratar ni dal.

Nekaj hokejistov Colorada je komajda še drsalo po ledu, a so se dobro borili tudi v drugem podaljšku, Dallas je dvakrat rešil plošček dobesedno z golove črte. Nato pa je po 12 minutah drugega dodatka prišlo do zmede pred vrati Georgieva, prvi je imel priložnost Joe Pavelski, a je plošček zgrešil, prišel je na palico Mattu Duchenu in ta jo je pospravil pod prečko za zmagoviti zadetek zvezd iz Teksasa.

Dallas je tekmo dobil z 2:1 in s 4:2 dobil tudi serijo, v finalu zahodne konference bodo igrali proti Edmontonu ali Vancouvru. V identičnem položaju bodo v noči na nedeljo tudi njihovi košarkarski someščani, ki bodo na domačem parketu skušali preprečiti, da se serija z Oklahomo nadaljuje v sedmo tekmo.

V vzhodni konferenci je Florida z 2:1 premagala Boston in prav tako s 4:2 napredovala v konferenčni finale, kjer jih čakajo hokejisti New York Rangers.

Liga NHL:

Dallas Stars: Colorado Avalanche 2:1* (4:2 v seriji)

Florida Panthers: Boston Bruins 2:1 (4:2 v seriji)

*po podaljšku