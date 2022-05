Hokejisti Dallasa v slogu Dončića & Co. premagali vroče tekmece

Dan pred četrto tekmo košarkarjev Dallas Mavericks, katerih član je tudi slovenski reprezentant Luka Dončić, proti Phoenix Suns v konferenčnem polfinalu lige NBA, je dvorana American Airlines Center v Dallasu že proslavljala drugo zaporedno veliko zmago domačega kluba. Potem ko so Mavericks na tretji tekmi ugnali arizonska Sonca, je hokejska ekipa Dallas Stars s 4:2 ugnala Calgary Flames. Plamena so bila po dveh zmagah v olimpijskem Calgaryju na dobri poti proti uvrstitvi v naslednji krog izločilnih bojev, a so zvezde zmogle še pravočasno odgovoriti.

Junak zmage nad kanadskimi Plameni je bil z goloma za preobrat v 32. in 51. minuti 37-letni veteran Joe Pavelski, potem ko se je prva tretjina končala z 1:1 in je Elias Lindholm v 24. minuti zadel za vodstvo Calgaryja z 2:1. Zmago je z zadnjim strelom na tekmi potrdil Roope Hintz. Najbližje uvrstitvi v drugi krog je po tretji zaporedni zmagi nad ekipo Nashville Predators moštvo Colorado Avalanche, ki je v Tennesseeju slavilo s 7:3.

Rezultat večera brez dvoma spet pripada Washington Capitals, ki so v prestolnici s kar 6:1 ugnali najboljšo ekipo rednega dela Florida Panthers in v zmagah povedli z 2:1. Z istim izidom po domači zmagi nad New York Rangers s 7:4 vodijo tudi Pittsburgh Penguins.