Slovenski hokejisti so z odliko izkoristili prednost domačega ledu na turnirju predkvalifikacij za uvrstitev na zimske olimpijske igre leta 2022 v Pekingu. Na Jesenicah so po Litvi in Hrvaški na odločilni tekmi s 6:2 odpravili še Japonsko ter se prebili v zadnji krog kvalifikacij.



Od 27. do 30. avgusta se bodo na Norveškem merili z gostitelji, Danci in Južnimi Korejci, olimpijske vozovnice pa bodo prejeli le zmagovalci turnirja. Kvalifikacijska turnirja bosta gostili še Slovaška in Latvija.