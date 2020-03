Hokejisti Olimpije in Jesenice ostali brez tekem

Hokejisti Olimpije in Jesenic so začasno ostali brez tekem v alpski hokejski ligi. Vodstvo Alpske lige je zaradi koronavirusa sprejelo odločitev, da prekine prvenstvo najmanj do 16. marca. Vse načrtovane četrtfinalne tekme posledično odpadejo, vključno s tekmama, ki sta bili ta konec tedna predvideni v Hali Tivoli (Olimpija vs Ritten) in na Jesenicah (Asiago).



O nadaljevanju prvenstva se bo vodstvo AHL odločilo v petek, 13. marca, ko bo več znanega o nadaljnjem sistemu tekmovanja. Liga se bo predvidoma nadaljevala 17. marca. V klubu SŽ Olimpija so že sporočili, da bodo vsem kupcem vstopnic za tekmi, ki sta bili predvideni za ta konec tedna, omogočili ogled naslednje domače tekme ali jim vrnili denar.