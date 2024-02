Hokejisti Olimpije po podaljšku ostali brez četrtfinala

Hokejisti Pustertala so zadnji udeleženci končnice hokejske lige ICEHL. V današnji odločilni tekmi kvalifikacij so na domačem ledu v Brunicu po podaljšku premagali SŽ Olimpijo s 4:3 (2:2, 0:1, 1:0; 1:0). Na prvi tekmi je zmagal Pustertal, na drugi pa Ljubljančani.

V končnico najmočnejšega regionalnega tekmovanja so se neposredno uvrstili celovški KAC, Fehervar, Salzburg, Bolzano, Black Wings Linz in VSV Beljak, ki so v rednem delu zasedli prvih šest mest. V boju za zadnji mesti za izločilni del sezone pa so se pomerila moštva, ki so redni del končala na mestih od 7 do 10.

Že po dveh tekmah si je končnico zagotovila ekipa Pioneers Vorarlberg, ki je dvakrat premagala Innsbruck. Tirolci so bili sicer sedmi po rednem delu in so si lahko tekmeca izbrali sami.

V drugem paru sta ostala Pustertal in SŽ Olimpija, Južni Tirolci so prvo tekmo doma dobili s 3:0, SŽ Olimpija pa drugo prav tako na svojem ledu s 6:2. Odločal je današnji obračun, ki se je končal šele po podaljšku z golom Richarda Schofielda v 75. minuti. Za Olimpijo so zadeli Maris Bičevskis, Marcel Mahkovec in Aleksandar Magovac.

Takoj po koncu dvoboja bodo tudi izbirali četrtfinalne tekmece. KAC, Fehervar, Salzburg bodo lahko izbirali nasprotnike za četrtfinale, Bolzanu bo ostala neizbrana ekipa. Prve četrtfinalne tekme bodo že v nedeljo.