Šivic: Tivoli v vsej zgodovini še ni gostil tako hitrega hokeja

Hokejisti SŽ Olimpije so v ligi prvakov (CHL) doživeli še peti poraz. Tokrat so morali pred svojimi navijači z 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) priznati premoč favoriziranim igralcem švicarskega kluba Zug.

Švicarji so že po žrebu skupin veljali za favorite skupine B, to vlogo pa so upravičili že na prvih štirih tekmah. Po dvakrat so premagali tako Wolfsburg kot TPS Turku in si že pred tekmo v Ljubljani zagotovili napredovanje v izločilne boje. Ljubljančani, ki prvič igrajo v tem tekmovanju (za nastop so prejeli posebno vabilo vodstva CHL), so se sicer trudili po svojih močeh, vendar niso zmogli pripraviti presenečenja.

Hitro je bilo jasno, da bo teoretična razlika v kakovosti prišla do izraza tudi na ledu. Švicarji so hitro prevzeli pobudo pred vrati Žana Usa. Prvi gol je dosegel Dario Simion po sprehodu skozi obrambo tekmecev, potem je Zug zadel še okvir gola. Ob koncu, ko so zmaji spet zaigrali nekoliko pogumneje, so v zadnji minuti uvodne tretjine pozabili na Briana O'Neilla, ki je pobegnil v nasprotni napad in zadel za 2:0.

V nadaljevanju so imeli domači hokejisti lepo priložnost, da bi znižali izid, saj so imeli pol minute na ledu dva igralca več. A te prednosti niso izkoristili. Gostje so imeli še naprej pobudo, sicer bojeviti Ljubljančani, ki so v postavi danes pogrešali tri standardne branilce, pa so vse težje držali korak z njimi. V določenih obdobjih je Zug Ljubljančane povsem stisnil pred njihov gol. Us je imel veliko dela in ga je večkrat opravil zelo dobro, nemočen pa je bil še tretjič v 33. minuti, ko so ga gostje matirali v dveh potezah, strelec je bil še drugič na tekmi O'Neill.

Olimpija je v zadnji tretjini nadaljevala pogumno predstavo. Tekmeci je niso nadigrali, imela je dve lepi priložnosti ob novi prednosti igralca več, a je bil zbran tudi gostujoči vratar Luca Hollenstein. A bojevitost in nepopustljivost sta bili poplačani s častnim zadetkom deset minut pred koncem; Žiga Pance je priboril plošček za vrati in podal pred gol, kjer je bil natančen Tadej Čimžar.

V zadnjih minutah so bili zeleno-beli povsem enakovredni, v zadnje pol minute pa je trener Mitja Šivic potegnil Usa iz vrat, a se izid ni več spremenil. »Zug je bil dober, tako kot zna biti. Tudi mi smo bili dobri. Menim, da Tivoli, pa čeprav sem mogoče malo evforičen, tako hitrega hokeja v vsej zgodovini še ni gostil. Fantje so lahko zelo ponosni. Proti takšni hitrosti in kakovosti držati koncentracijo 60 minut in se boriti, kot so se borili ... Pa ne samo borili, tudi kakovostno smo odigrali. Ko smo trpeli, smo znali stopiti skupaj. Fantje so lahko super zadovoljni, to je bil super večer s fantastičnim hokejem,« je poudaril Mitja Šivic, trener SŽ Olimpije.

Zadnje dejanje lige prvakov čaka zeleno-bele čez teden dni, ko bo dvoboj današnjih tekmecev na sporedu še v Švici.

V drugi tekmi skupine B je TPS Turku doma z 1:4 klonil pred Wolfsburgom. Vrstni red: Zug 14, Wolfsburg 10, TPS Turku 6, SŽ Olimpija 0.