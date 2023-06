Hokejisti Vegas Golden Knights prvič zmagovalci lige NHL

Zlati vitezi iz Las Vegasa so letošnji zmagovalci severnoameriške hokejske lige NHL. Hokejisti Vegas Golden Knights so prvič v svoji klubski zgodovini osvojili Stanleyjev pokal. Na zadnji tekmi velikega finala v T-Mobile Areni v Las Vegasu so s kar 9:3 premagali Florida Panthers.

Naslov prvaka severnoameriške hokejske lige so osvojili v šestem letu svojega obstoja. Hokejisti mlade franšize iz igralniške meke so najprestižnejšo klubsko hokejsko lovoriko na svetu osvojili s skupnim izidom 4:1 v zmagah v finalni seriji. Na zadnji tekmi so celo izenačili stari rekord lige NHL.

Golden Knights so z doseženimi devetimi goli izenačili 81 let star rekord velikega finala lige NHL. Zgolj dve ekipi pred tem, Toronto Maple Leafs leta 1942 in Detroit Red Wings leta 1936, sta prav tako zadeli devetkrat na tekmi finala Stanleyjevega pokala v zgodovini lige.

Mark Stone je zadel trikrat, kanadski reprezentant je Las Vegasu sredi prve tretjine zagotovil vodstvo z 1:0, nato pa dosegel še dva zadetka.

Gostitelji so se v drugi tretjini poigrali s povsem nemočnim tekmecem s Floride. V desetih minutah so dosegli štiri gole in povedli z nedosegljivim vodstvom 6:1. Jonathan Marchessault tokrat ni dosegel zadetka, a je s 13 goli in 12 podajami v finalu postal najboljši strelec Las Vegasa ter je bil povsem upravičeno razglašen za najkoristnejšega igralca MVP končnice.

Vegas Golden Knights, gre za franšizo, ki je bila ustanovljena leta 2017, je tako že v svoji šesti sezoni v ligi NHL osvojila tako čislani in iskani hokejski sveti gral.

Že ta podatek je vreden posebnega mejnika. Postali so namreč prva ekipa v ligi NHL, ki se je tako hitro veselila Stanleyjevega pokala. Prejšnji rekord je bil v lasti zasedbe Philadelphia Flyers, ki so svoj prvi naslov prvaka slavili v svoji sedmi sezoni 1973/74.

FOTO: Christian Petersen/Getty Images/AFP

»Trenutno ne morem opisati občutkov, ki vrejo v meni, to je vse, kar bi si lahko predstavljali,« je po zmagi dejal presrečni junak zadnje tekme Stone. Celotno sezono je primerjal z mlinom.

»Za nami je 82 tekem, štirje krogi končnice, in melješ, melješ in melješ, in na koncu dneva smo bili mi tista zadnja ekipa, ki je obstala. To je neverjetno,« je bil navdušen.

Šestnajst moštev se je prebilo v letošnjo končnico lige NHL, osem najboljših v vsaki od konferenc, v velikem finalu pa sta si nasproti stala zmagovalca vzhodne in zahodne konference. In pokal so osvojili hokejisti ekipe zahodne konference.

Zlati vitezi so se v končnico prebili kot prvi nosilci, prvaki pacifiške skupine ter s 111 točkami najboljša ekipa zahoda.

Na poti do pokala so v prvem krogu izločili Winnipeg Jets s 4:1 v zmagah, v drugem krogu so s 4:2 v zmagah odpravili Edmonton Oilers, v konferenčnem finalu pa so s 4:2 v zmagah pospravili še Dallas Stars.

Floridski panterji so se v končnico uvrstili kot osma ekipa rednega dela na vzhodu. Mačke so največje presenečenje pripravile že v prvem krogu končnice, ko so s 4:3 v zmagah izločile atlantske prvake in nosilce predsednikovega pokala, s 135 točkami najboljšo ekipo rednega dela sezone.

Florida je nato izločila še Toronto Maple Leafs (4:1) in Carolina Hurricanes (4:0).

Tako Vegas kot Florida sta drugič zaigrala v velikem finalu. Ekipa iz mesta igralništva se je že po prvi sezoni v NHL 2017/18 uvrstila v boj za Stanleyjev pokal, ko je klonila proti Washingtonu. Floridska zasedba je leta 1996 v velikem finalu igrala proti Coloradu.

Za Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja se je končnica končala v prvem krogu, ko so izgubili proti Edmontonu.