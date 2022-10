Hokejska dežela, trda roka Krikunova in poceni pivo

V nadaljevanju preberiti:

V bogati zgodovini hokejskih Jesenic so zapisani mnogi dogodki, med tistimi posebnimi pa je zagotovo prvi nastop slovenskih prvakov v elitnem evropskem tekmovanju. Jeseničani so gostovali pri takrat vodilnem moštvu Češkoslovaške. Kako se je razpletel turnir, zakaj so številni navijači iz Slovenije na Slovaškem uživali, kdo je poleg treh Rusov med domačimi železarji zabil gol odličnim gostiteljem? Zakaj je Zvone Šuvak moral v taksi, kaj je o Jesenicah dejal František Hossa, oče dveh zvezdnikov, ter zakaj je bil Zigmund Palffy, eden najvidnejših slovaških hokejistov na tribunah?