Hokejskega zvezdnika ujela dolga Putinova roka

Ruskega hokejskega reprezentanta Ivana Fedotova so v domovini pridržali zaradi domnevnega poskusa izmikanja služenju vojaškega roka. Ruske oblasti so ga poslale na služenje vojaškega roka na skrajni sever države, so v ponedeljek poročali ruski mediji, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Enoletno služenje vojaškega roka je v Rusiji obvezno, vendar razmeroma nepriljubljeno in mnogi se vojaščine bojijo zaradi možnosti, da jih bodo poslali v vojno v Ukrajino.

Fedotov, 25-letni vratar ruske reprezentance, je pred kratkim podpisal pogodbo z moštvom v ligi NHL Philadelphia Flyers in je nameraval odpotovati v ZDA. Kot je znano, ima ruski predsednik Vladimir Putin od moštvenih športov najraje hokej.

V petek zvečer tik pred odhodom pa so ga oblasti pridržale v Sankt Peterburgu, ker naj bi se hotel izogniti služenju vojaškega roka. Ruska vojaška policija mu je odvzela prostost in ga premestila v arktično vojaško oporišče.

Več medijev je poročalo, da so hokejskega zvezdnika po pridržanju hospitalizirali zaradi slabega počutja.

Odvetnik Fedotova in ruska državna tiskovna agencija Tass sta sporočila, da so ga poslali v Severomorsk v regiji Murmansk na Arktiki, kjer je tudi glavna pomorska baza ruske severne flote.

Njegov odvetnik je potrdil, da je bil hospitaliziran. »Ivana so ponoči poslali v Severomorsk. Premestili so ga v bolnišnico, a nimam več informacij,« je v nedeljo za državno tiskovno agencijo Ria Novosti povedal Aleksej Ponomarev.

Drugi mediji, vključno s športnim časopisom Sport-Express in spletno stranjo Fontanka, pa so poročali, da so Fedotova napotili v Severodvinsk v sosednji regiji Arhangelsk.

Uradni Kremelj primera Fedotov ni želelkomentirati. »V naši zakonodaji obstaja vojaška dolžnost. Zato so kakršni koli čustveni komentarji o tem absolutno neprimerni,« je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov.

Fedotov je bil vratar ruske ekipe na letošnjih zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem in je ekipi ruskega olimpijskega komiteja pomagal osvojiti srebrno kolajno. Med letoma 2021 in 2022 je igral za CSKA, pogodba z moskovsko zasedbo mu je potekla junija.

Na Finskem rojeni član ruske reprezentance je lani s CSKA osvojil Gagarinov pokal. S CSKA ni želel podpisati podaljšanja sodelovanja, temveč se je raje kot prost igralec odločil za nadaljevanje kariere v ZDA, kar naj bi bi tudi razjezilo člane moskovskega kolektiva.

Po navedbah agencije AFP se mnogi Rusi izogibajo služenju vojaškega roka zaradi zdravstvenih izjem ali študija. Nekateri se ne odzovejo vpoklicu ali pa celo plačajo podkupnino, da se izognejo služenju vojaškega roka.

Ruska opozicija že dlje časa oblasti obtožuje, da vojaško službo uporablja za kaznovanje kritikov Kremlja.