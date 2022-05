Hokejski Dallas ni ponovil Dončićeve pravljice

V severnoameriški hokejski ligi NHL so znani vsi udeleženci polfinalnih dvobojev v obeh konferencah. Napredovanje sta si zagotovili še ekipi New York Rangers na vzhodu in Calgary Flames na zahodu. Rangers so po podaljšku s 4:3 slavili proti Pittsburghs, Calgary pa je bil prav tako po podaljšku s 3:2 boljši od Dallasa.

Newyorčani so bili že po četrti tekmi v izgubljenem položaju ob zaostanku z 1:3 v zmagah. Tudi na naslednjih treh tekmah so na vsakem obračunu izgubljali, a se vrnili in uvrstili v polfinale vzhoda. Odločilni zadetek je v peti minuti podaljška s hokejistom več na ledu dosegel Artemi Panarin. Podaljšek je v 55. minuti izsilil Mika Zibanejad.

Tudi Kopitarjevi tekmeci poznajo naslednji izziv

Pittsburgh je v drugi tretjini dvakrat vodil tudi na sedmi tekmi po zadetkih Jaka Guentzla za 2:1 in Evana Rodriguesa za 3:2, ko je bil natančen z igralcem manj na ledu. Chris Kreider je v osmi minuti sicer zadel za vodstvo Rangers, a so še pred koncem prve tretjine pingvini odgovorili z zadetkom Dantona Heinena. Na 2:2 je med zadetkoma Guentzla in Rodriguesa izenačil K'Andre Miller s prvim golom v letošnji končnici.

Rangers se bodo v polfinalu vzhoda pomerili s hokejisti Caroline Hurricanes, ki so s 4:3 izločili Boston Bruins. Drugi par na vzhodu je Florida Panthers - Tampa Bay Lightning. Florida je bila s 4:2 boljša od Washington Capitals, Tampa pa s 4:3 od Toronta Maple Leafs.

Po podaljšku je na sedmi tekmi slavil tudi Calgary. Dallasu po košarkarski pravljici ni uspela še hokejska, čeprav so dvakrat vodili. Že po 40 sekundah je za vodstvo zvezd poskrbel Jamie Benn. Izenačil je Tyler Toffoli v drugi minuti druge tretjine, vsega 31 sekund kasneje pa je za vodstvo Dallasa zadel Vladislav Namestnikov.

Dvoboj Pittsburgha in New Yorka. FOTO: Brad Penner/Usa Today Sports

Kanadsko moštvo je v 29. minuti izenačilo prek Matthewa Tkachuka. V naslednjih 30 minutah sta mreži mirovali, v 16. minuti podaljška pa je zadetek za napredovanje dosegel najboljši strelec Calgaryja v rednem delu sezone Johnny Gaudreau (115 točk). V letošnji končnici je bil to njegov sploh prvi gol.

Ognjeni zublji se bodo v polfinalu zahoda pomerili z Edmonton Oilers. Slednji so po zaslugi 14 točk Connorja McDavida po sedmih tekmah izločili Los Angeles Kings slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja. Drug par je Colorado Avalanche - St. Louis Blues. Colorado je bil od vseh moštev najbolj prepričljiv, s 4:0 je pometel z Nashville Predators. St. Louis je s 4:2 izločil Minesotto Wild.