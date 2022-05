Hokejski hram slavnih je bogatejši za 25 novih članov

Slovenska akademija slavnih in zaslužnih slovenskega hokeja na ledu je danes pridobila petindvajset novih članov in članic. Danes je v dvorani Tivoli namreč potekala razglasitev novih imen v hram slavnih. Med njimi so prvič slovenske hokejistke, nedavno upokojeni igralci ter nekateri tujci, ki so zaslužni za razvoj hokeja v Sloveniji.

Priznanja so podelili prvič po desetih letih, v glavni vlogi je bil tokrat novi predsednik akademije Rudi Hiti. »V čast mi je podeliti priznanja mlajši generaciji, to je bil moj šport in v njem sem izjemno užival. Tudi naslednji generaciji hokej veliko pomeni, saj smo za tako majhen narod res prepoznavni in v hokeju dosegamo višjo raven,« je ob podelitvi dejal Hiti.

Trenutno pri 135 članih

Prvič so, poleg moških, v slovenski hokejski hram sprejeli šest članic. Skupno so danes priznanja podelili 21 Slovencem in Slovenkam ter štirim tujcem. Tako ima hram slavnih zdaj skupno 135 članov.

Novi člani so: Jasmina Rošar, Mojca Dud, Tea Lahajnar, Metka Manfreda, Ina Prezelj, Vesna Ažman, Marcel Rodman, Gaber Glavič, Jurij Goličič, Ivo Jan ml., Andrej Hočevar, Robert Kristan, Gregor Polončič, Tomaž Razingar, Ildar Rahmatulin, Miha Rebolj, Peter Rožič, Mitja Šivic, Dejan Varl, Matjaž Kopitar in Ludvik Žitnik.

V hramu pa so po novem tudi štirje tujci, ki imajo veliko zaslug za razvoj slovenskega hokeja: Neil Sheehy, Vladimir Krikunov, Kari Savolainen in Josef Benjač.

Slovenska akademija slavnih in zaslužnih slovenskega hokeja od leta 2007 deluje kot samostojna institucija s podporo Hokejske zveze Slovenije. Doslej se je po strogih kriterijih vanjo uvrstilo 135 igralcev, sodnikov, zaslužnih tujih hokejskih delavcev in graditeljev hokeja.