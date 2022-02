Hokejski plamen v olimpijskem mestu gori kot v najboljših časih

Z novim golom Eliasa Lindholma, ki je svoj strelski niz podaljšal že na osem tekem in odločil tretjo zaporedno tekmo, so si Calgary Flames 47 sekund pred koncem obračuna zagotovili zmago na domačem ledu proti Winnipeg Jets, s katero so izenačili klubski rekord in v ligi NHL slavili še 10. zapored. Desetkrat v nizu je uspelo ekipi iz olimpijskega mesta nazadnje slaviti v sezoni 2016/17, še enkrat pa v sezoni 1978/79, ko so Flames domovali še v Atlanti.

»Deset zapored je lepo. Pred začetkom tega niza smo imeli nekaj težav. Lepo je videti, da gre (plošček) notri. Tekma je bila težka, tesna. Ni bilo veliko priložnosti, a smo vztrajali pri svojem,« je dejal Lindholm. Zadela sta še Sean Monahan in Tyler Toffoli, slednji v prazno mrežo, Jacob Markström je v vratih Calgaryja zbral 22 obramb, premagal ga je le Dominic Toninato, medtem ko je za Winnipeg Connor Hellebuyck zbral 28 obramb.

David Pastrnak je v Bostonu z zadetkoma pomagal svojim Bruins do visoke zmage nad vodilno ekipo zahodne konference Colorado Avalanche (5:1). Patrice Bergeron, Jake DeBrusk in Charlie Coyle so še zadeli za drugo zaporedno zmago, Jeremy Swayman je ubranil 28 strelov, Taylor Hall pa podelil tri asistence. Šlo je za preloženi decembrski obračun, ki ga niso izpeljali zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom. Edini gol je za Colorado dosegel Nathan MacKinnon, Darcy Kuemper je zbral 40 obramb.