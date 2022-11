Hokejski Tivoli v močnih kleščah starih vraž

V nadaljevanju preberite:

Olimpijini hokejisti so v nizu štirih zaporednih spodrsljajev v razširjeni avstrijski ligi pred današnjo tivolsko tekmo so točke zapisane v rubriki »nujno«. Kako je z letošnjimi tujimi okrepitvami zmajev in trenutnim zdravstvenim biltenom? Zakaj Celovec in Salzburg lažje odpravljata težave? Hvala vredna pa je dobrodelnost v današnjem večeru ...