Hokejski zmaji uprizorili veliko predstavo in skočili na vrh lestvice ICEHL

Nova pravljica na ljubljanskem ledu se nadaljuje. Zmaji so namreč v derbiju 8. kola ICEHL, najmočnejše hokejske lige v regiji, ugnali Salzburg z 1:0 (0:0, 0:0, 1:0; Koblar 50.). Niti največji optimisti v vrstah SŽ Olimpije ali med njenimi vznesenimi privrženci niso pričakovali tako silovitega štarta zmajev v sezono ICEHL, v kateri po dveh lovorikah v alpski ligi zdaj nastopajo prvič.



V 8. nastopu so Ljubljančani tokrat dosegli zmago št. 6, tokrat proti močnemu Salzburgu, že tradicionalno enem od najresnejših kandidatov za naslov prvaka v tem najmočnejšem regionalnem tekmovanju na ledenih ploskvah. In četudi sta obe moštvi tokrat zaradi zdravstvenih težav nastopili zdesetkani, so navzoči igralci v Tivoliju s prikazano dinamiko igre in pristopom navdušili 1500 glasnih gledalcev.



Oba vratarja, Žan Us pri domačem moštvu in Finec Atte Tolvanen pri osemkratnih zmagovalcih razširjene avstrijske lige, sta bila zelo zanesljiva, slovenski reprezentančni kandidat je ustavil vseh 26 tekmečevih strelov. Gol odločitve je zabil deset minut pred koncem Gregor Koblar, ki je takoj po tekmi za Šport TV poudaril: "Res ni bilo lahko. Salzburg ima drsalno močno zasedbo, brez garanja proti takšnemu tekmecu ne gre." Obenem se je ozrl tudi k prihajajočemu torkovemu derbiju na Jesenicah za točke domačega prvenstva: "Ne glede na naše zdravstvene težav ni opravičil. To je derbi, za nas šteje le zmaga."

