Hokejsko svetovno prvenstvo bo samo v Rigi

Tako kot v letu 2006 bo v prihajajoči pomladi svetovno prvenstvo v hokeju na ledu gostila latvijska metropola Riga. Po prvotnem načrtu bi jo morala skupaj z Minskom, vendar pa so pri mednarodni zvezi beloruskemu glavnemu mestu zaradi politične nestabilnosti države in pogostih nemirov na ulicah tekmovanje odvzeli. Minsk naj bi sprva nadomestila København ali Bratislava, prireditelja zadnjih dveh hokejskih svetovnih prvenstvev, ob koncu pa je prevladala zamisel, da bo tekmovanje le v Rigi, saj je to v času boja proti širitvi koronavirusa tudi logistično najbolj preprosto.



Prvenstvo bo od 21. maja do 6. junija, naslov svetovnih prvakov branijo Finci.

