Horak zaklenil Olimpijina vrata za pomembno zmago

Hokejisti SŽ Olimpije so po odličnem začetku novega leta in nizu zmag nazadnje v ICEHL doživeli dva poraza. Kljub temu so ostali na mestih, ki vodijo v dodatne kvalifikacije za končnico, danes pa so se izkazali z novo bojevito predstavo in tremi točkami, s katerimi so se še bolj utrdili na devetem mestu. V 40. koli lige so s 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) premagali Bolzano.

Zeleno-beli so tokratno tekmo pripeljali do podobnega scenarija kot v petek proti Beljaku: po dveh tretjinah so vodili z 2:0. A pred dvema dnevoma so slabo dokončali delo in dovolili tekmecem, da so naredili preobrat za zmago s 3:2, danes pa so v zadnjem delu sami potrdili zmago. Obenem pa poskrbeli, da vratar Lukaš Horak ni prejel gola.

Hokejisti SŽ Olimpije se se veselili zmage nad Bolzanom. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prav Horak je bil eden od glavnih junakov tekme. V trenutkih, ko so gostje močno pritisnili v lovu na znižanje izida ali izenačenje, se je izkazal z odličnimi obrambami (na koncu je ubranil vseh 39 poskusov tekmecev). Njegovi soigralci so zadevali v trenutkih, ko je bilo to najpomembneje. Takšen je bil drugi gol ob koncu prve tretjine, ko je Žiga Mehle po podaji Žige Panceta plošček pred vrati preusmeril v gol, pred tem pa je bil po podaji izza vrat natančen še Miha Zajc.

V drugi tretjini zadetkov ni bilo, premoč je imel sicer Bolzano, v zadnji pa bi lahko zmaji dvoboj odločili že pred tretjim golom. V 50. minuti so si namreč Južni Tirolci prislužili dve kazni hkrati, toda gostitelji ob dveh minutah igre z dvema igralcema več na ledu niso sestavili nevarnejše akcije. A so se navijačem potem oddolžili nekaj minut zatem, po hitrem prodoru je Pance z natančnim strelom pod prečko dokončno odločil zmagovalca.

SŽ Olimpija – Bolzano 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 1400, sodniki: Smetana, Trilar (glavna), Bärnthaler, Gatol-Schafranek. Strelci: 1:0 – Zajc (Bičevskis, Gooch, 15.), 2:0 – Mehle (Pance, 20.), 3:0 – Pance (Predan, Pavlin, 56.). Kazenske minute: SŽ Olimpija 4, Bolzano 8.

Po porazu ekipe iz Feldkricha v soboto je zdaj ljubljanska zasedba povečala naskok pred tekmeci, ki se borijo za kvalifikacije; na devetem mestu ima 50 točk, deseti Pioneers Vorarlberg pa 46.

Naslednjo tekmo v regionalnem tekmovanju bodo Ljubljančani odigrali v petek, ko bodo gostovali pri Asiagu, še prej jih v torek čaka tekma drugega dela državnega prvenstva s Celjani.