Švedi ostali brez četrtfinala, tako slabi niso bili vse od leta 1937

Vrstna reda na hokejskem SP v Rigi

Skupina A: Rusija 14, Švica in Slovaška po 12, Češka in Švedska (+1) po 10, Danska (+1) 9, Velika Britanija in Belorusija po 4.

Skupina B: Finska in ZDA po 15, Kazahstan (+1) 10, Nemčija, Latvija in Kanada po 9, Norveška (+1) 8, Italija 0.

Kar se je po slabem štartu Švedov v svetovno prvenstvo elitnega razreda v Rigi napovedovalo, se je tudi uresničilo. Hokejisti s tremi kronami na prsih, ki so že po tradiciji spadali v ožjih krog favoritov, so namreč po porazu z Rusi po kazenskih strelih z 2:3 (1:0, 0:0, 1:2; 0:0) že končali svoje nastope na tem šampionatu.Švedi se tako niso uvrstili v četrtfinale, to pa je eden od njihovih največjih polomov v zgodovini tega športa. Njihova najslabša uvrstitev na tem tekmovanju sega namreč v leto 1937, ko so v Londonu pristali na desetem mestu. Odkar poznamo takšen turnirski sistem, ki velja zdaj, so se vedno prebili (vsaj) do četrtfinala. Vanj so se ob današnjih zmagovalcih Rusih iz skupine A uvrstili še Švicarji, Slovaki in Čehi.»Po uvodnih dveh porazih z Danci (3:4) in Belorusijo (0:1) smo se znašli pod velikanskim pritiskom. Če smo želeli ostati v igri, smo morali dobiti vse preostale tekme. Odtlej nismo igrali slabo. Vsakič smo imeli priložnost za zmago, na žalost pa se nam ni izšlo,« je dejal, ki je Švedom vlil nekaj upanja z golom za izenačenje na 2:2 slabih pet minut pred koncem tekme. Toda zmage so se na koncu po loteriji – kazenskih strelih veselili Rusi, za katere sta prvič na tem SP zaigrala zvezdnikain, ki sta okrepila »zbornajo komando«, potem ko sta s svojima moštvoma St. Louis Blues in Washington Capitals izpadla iz končnice NHL.Češka : Danska 2:1 – po kazenskih strelih (0:1, 0:0. 1:0; 0:0)ZDA : Nemčija 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), Norveška : Kazahstan 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)