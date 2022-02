Hud polom zmajev na tivolskem ledu

Odkar hokejisti SŽ Olimpije igrajo v ICEHL, si še niso privoščili tako hudega spodrsljaja kot danes. Na domačem ledu so izgubili proti Znojmu kar z 0:8 in si močno pokvarili položaj v boju za vstop med najboljšo šesterico (ta ima zagotovljen nastop v končnici), ki so ji še nedolgo nazaj pripadali.

Pred dnevi so celo ugnali dve najbogatejši zasedbi lige, Salzburg in KAC, nato izgubili doma z Brunicom, tokrat pa na tivolskem ledu pokazali popolno nemoč proti edinemu češkemu moštvu v ligi. Vseh 60 minut je bila domača predstava bleda, pri rezultatu 0:4 je v 15. minuti vratarja zmajev Žana Usa zamenjal Paavo Hölsä, pa tudi to ni prineslo zasuka k neprepoznavni domači vrsti.

Ljubljančani so si na celotni tekmi ustvarili le nekaj nevarnejših priložnosti, a vratarja Pavla Kantorja niso premagali niti za častni gol. Končnih 0:8 je tako pomenilo najvišji poraz v sezoni, doslej so jih z najvišjo razliko premagali Salzburžani (7:2), s 5:1 so bili boljši Celovčani in hokejisti Innsbrucka.

A v športu ponavadi ni naključij, nekatere poteze iz Tivolija so v zadnjem času presenetile, občasni prebliski z zmagami proti favoriziranim ekipam pa še niso prinesli popolnega miru. Že v torek bo Olimpija, zdaj na 9. mestu ICEHL, gostovala pri Dornbirnu.