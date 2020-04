HZS poziva kupce vstopnic, naj jih obdržijo za nadomestni termin SP

Ljubljana – Zaradi izbruha novega koronavirusa se je javno življenje ustavilo, odpovedane ali preložene so bile številne prireditve, med njimi tudi hokejsko svetovno prvenstvo divizije IA, ki bi se moralo med 27. t. m. in 3. majem 2020 odvijati v Ljubljani. Nadomestni termin prvenstva bo znan na kongresu mednarodne hokejske zveze IIHF, ki bo predvidoma junija.



Hokejska zveza Slovenije medtem poziva kupce vstopnic, naj jih obdržijo za nadomestni termin SP. »Tako bodo lahko pomagali slovenskemu hokeju in pripomogli k prihodnosti športnih dogodkov pri nas. Pri tem prosimo za potrpežljivost pri iskanju nadomestnega termina prvenstva. Vse informacije bomo delili na naši spletni strani in družbenih omrežjih, na voljo bodo tudi pri Eventimu, ki je uradni prodajalec vstopnic,« so zapisali v sporočilu za javnost.