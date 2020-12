Ilja Kovaljčuk iz NHL spet v KHL

Ilja Kovaljčuk, nekdanji soigralec Anžeta Kopitarja v Los Angelesu kot tudi njegov tekmec v tistem nepozabnem prvem finalu slovenskega asa za Stanleyev pokal 2012 (Los Angeles : New Jersey 4:2), se vrača v KHL!



Toda tokrat ne tako kot pred leti k najbogatejšemu klubu, SKA iz St. Peterburga, temveč k moštvu Avangard Omsk. Tudi ta klub sodi med vodilne v ligi tako po ugledu kot proračunu, med letoma 2008 in 2011 je tu igral vodilni češki zvezdnik Jaromir Jagr. Kovaljčuk je podpisal pogodbo. potem ko onstran Atlantika ni dobil ustrezne ponudbe, po virih Sport Ekspresa, moskovskega dnevnega časopisa, bo prejel v Rusiji do konca sezone 20 milijonov rubljev (2,2 milijona evrov).



Otrok hokejske šole moskovskega Spartaka, je bil kandidat tudi za vrnitev k matičnemu klubu, na koncu je pretehtala očitno boljša ponudba iz Omska. Star je 37 let, jasno je, da bo v domovini sklenil svojo športno pot, na kateri pa očitno ne bo uresničil želje o prihodu v »zlati klub«, v katerem so hokejisti z naslovoma olimpijskih zmagovalcev ter svetovnih prvakov in s Stanleyjevim pokalom. Slednji mu namreč manjka, olimpijsko zlato kolajno je nazadnje osvojil v Pjongčangu, naslovov na SP pa se je veselil v Quebecu 2008 in leto pozneje v Bernu. Zanj pa bi bilo zdaj imenitno, ko bi osvojil drugo najbolj prestižno lovoriko klubskega hokeja – Gagarinov pokal za 1. mesto v KHL.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: