Imenitna nagrada Olimpije za slovo od alpske lige

Takole so hokejisti Olimpije dvignili v zrak prestižni pokal. FOTO: Jože Suhadolnik

Ljubljančani so v finalu trikrat zmagali, potem ko so na prvih dveh tekmah slavili s 3:2 po podaljšku. FOTO: Jože Suhadolnik

Zeleno-bele čaka še zadnje dejanje sezone na domači sceni, finale državnega prvenstva s Sijem Acronijem Jesenicami. FOTO: Jože Suhadolnik

Hokejisti SŽ Olimpije so na tretji finalni tekmi alpske lige premagali Asiago s 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) in postali prvaki regionalnega tekmovanja za sezono 2020/21. V finalu so namreč dosegli še tretjo zmago, potem ko so na prvih dveh dvobojih slavili s 3:2 po podaljšku.Za Ljubljančane so danes zadeli(11.),(33. in 57.) in(45.). Kljub osvojenemu naslovu v alpski ligi pa za zeleno-bele še ni konec sezone. Čaka jih še zadnje dejanje na domači sceni, finale državnega prvenstva s starimi tekmeci Sijem Acronijem Jesenicami. Prva tekma bo v petek v Ljubljani.trener SŽ Olimpije: »Marsikaj sem prestal že na hokejski poti, kot trener tudi finale izjemne KHL, vendar vedno znova ugotavljam, kako težko je zmagati v katerikoli finalni seriji. Asiago je bil nadvse konkurenčen in nevaren, tudi danes se ni vdajal. Moram pa pohvaliti svoje igralce za pristop in prikazano igro. O prihajajočem finalu slovenskega prvenstva pa še ne razmišljam, ljudje smo, naj se najprej umirijo ta čustva ...«kapetan SŽ Olimpije: »Sleherni hokejist si želi zmagati v finalu končnice, kot kapetan sem ponosen na to naše moštvo. In čeprav smo se v finalni seriji veselili skupnega izida 3:0, pot do te lovorike še zdaleč ni bilo preprosta. Vesel sem tudi naslednje sezone v najvišjem regionalnem razredu, seveda smo se tudi zato želeli kot zmagovalci posloviti od alpske lige. Dan ali dva bomo uživali v tej lovoriki, nato pa se moramo resno pripraviti še za domači finale z Jesenicami. Strniti bomo morali moči, tekmec bo drugačen kot Asiago, zagotovo bo spet zanimivo.«