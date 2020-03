Imenitna predstava Anžeta Kopitarja v Las Vegasu (VIDEO)

Las Vegas – Hokejisti moštva Los Angeles Kings so se veselili tretje zaporedne zmage v NHL, potem ko so v gosteh kar s 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) odpravili Vegas Golden Knights. Izjemno razpoložen je bil slovenski zvezdnik, ki je k uspehu Kraljev prispeval kar dva gola.Kapetan Los Angelesa je prvič mrežo gostov zatresel že v tretji minuti, drugi zadetek pa je 32-letni Hrušičan dosegel dobrih pet minut pozneje. Na 3:0 je sredi druge tretjine – v 31. minuti – povišal Američan, nakar je nekaj upanja domačim navijačem vlil Kanadčan, ki je v 34. minuti znižal na 1:3.Končni izid je tik pred koncem druge tretjine postavil Američan, ki je z zadetkom v 40. minuti potrdil tokratno premoč Kraljev. Kopitarja so razglasili za drugega najboljšega igralca večera v Las Vegasu, prvi zvezdnik tekme pa je bil novinec, 25-letni ameriški čuvaj mreže, ki je zbral kar 42 obramb.»V zadnjem obdobju igramo spet zelo dober hokej. Seveda imamo še veliko rezerv, saj smo lahko še boljši. Tokrat je imel izjemen večer naš vratar Cal,« je poudaril Kopitar, ki je na zadnjih devetih tekmah zbral kar 12 točk za tri gole in devet podaj. Skupno je v tej sezoni dosegel že 59 točk (20 + 39), s katerimi na lestvici strelcev deli 32. mesto. Na vrhu kraljuje Nemec(Edmonton Oilers), ki je že pri 102 točkah (39 + 63).