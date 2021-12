Insbruck ostaja trn v petah Olimpijinih hokejistov

Hokejisti SŽ Olimpije so v 25. kolu ICEHL izgubili v Tivoliju proti Innsbrucku z 2:3 (0:0, 1:3, 1:0). Potem ko so prvi del sezone odlično začeli in se prebili na vrh lestvice, so v zadnjih tednih doživeli nekaj nihanj. Po eni strani so lahko pokazali odlične predstave in premagali najboljše ekipe, po drugi pa so izgubljali z moštvi z dna.

Današnji tekmec Innsbruck je za ljubljansko zasedbo eden najbolj neugodnih v ligi. Premagal jo je na njeni prvi tekmi v ICEHL, dobil pa tudi prvi dvoboj v Tivoliju po podaljšku. Danes se je razpletlo podobno, čeprav so po gostitelji začetnem zaostanku z 0:3 prišli do priložnosti za izenačenje.

Pance in Koblar sta obudila upanje

Najprej je imel lepo priložnost Sebastien Piche, upe pa je nato s prvim zadetkom zeleno-belih obudil Nik Simšič za znižanje na 1:3 v 35. minuti. V zadnji tretjini so Ljubljančani močno pritisnili. V obrambi jih je občasno reševal vratar Žan Us, tudi ko so tekmeci ušli v protinapad z igralcem manj. Na drugi strani pa je nato Žiga Pance v 52. minuti ukradel plošček pred golom Innsbrucka in podal Gregorju Koblarju, ki je znižal na 2:3.

Toda popolnega zasuka le ni bilo, tudi zaradi napake domačih v zadnji minuti. Ko so poskušali zamenjati vratarja z dodatnim igralcem, so imeli na ledu šest mož in dobili kazen, kar je Innsbruck izkoristil in obdržal tesno vodstvo.

To je bila zadnja domača tekma Ljubljančanov do 30. decembra, saj jih zdaj čaka niz petih gostovanj. Prvo že v nedeljo, ko bodo odšli v Szekesfehervar.